Semar inhabilita tres laboratorios clandestinos en Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 21 (EL UNIVERSAL).- En dos acciones elementos de la

(Semar),

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trespara la elaboración deen los poblados de Los Haros y Los Cedritos, en Sinaloa, probablemente relacionados con "Los Mayos".Como parte de estas acciones, los elementos de seguridadmás dede, precursores químicos y material diverso utilizado para su elaboración.Por medio de redes sociales, eldetalló que lo asegurado representa unaestimada superior apara estructuras delictivas. En estas acciones participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR).Agregó que el aseguramiento forma parte de las acciones para combatir la producción dey expresó que se busca evitar que estas sustancias lleguen a las calles, así comoy fortalecer el Estado de derecho."En elcontinuamos debilitando las capacidades operativas y financieras de", escribió.