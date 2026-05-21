SEP llama a CNTE a detener paro nacional

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, hizo un llamado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para que no realice el paro nacional que anunció, previo al inicio del Mundial de Fútbol.

Llamado de Mario Delgado para evitar paro CNTE

"Tenemos mucho diálogo con ellos, de que no hay la necesidad de irse a un paro. Desde nuestro punto de vista no es necesario, estamos abiertos siempre al diálogo, también la Secretaría de Gobernación ha participado en todos estos encuentros, tenemos más de 140 reuniones a lo largo del año, hemos tenido y tenemos una agenda de trabajo permanente", dijo.

Avances en diálogo con magisterio y Secretaría de Gobernación

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En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, dijo que tienen comunicación con todo el magisterio nacional, y han logrado "avances muy importantes en sus peticiones, en sus gestiones".

Añadió: "Tenemos el compromiso de hacer una reforma para desaparecer la Usicamm (Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros)".

"La presidenta el año pasado, por decreto, cambió algunas reglas de la Usicamm, con esas nuevas reglas se hicieron más de 74 mil cambios de centros de trabajo, que era la principal queja sobre Usicamm, y después de eso que se entendió que ahora se hace de manera muy transparente, porque se pone el listado de cuál es la vacancia y quién lo solicita, y la regla que sugirió la presidenta es por años de antigüedad", expuso.