Facultad de Medicina lidera el ENARM 2025 con alto promedio

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) se consolidó como la mejor universidad pública del país en el XLIX Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), además de ubicarse en el cuarto lugar nacional dentro del Top 10 de instituciones con mejor promedio general de conocimientos médicos.

El resultado coloca a la institución potosina por encima de universidades públicas como las autónomas de Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato y Chihuahua, y la posiciona junto a reconocidas universidades privadas del país.

Con un promedio general de 64.0283, la Facultad de Medicina de la UASLP destacó entre 141 escuelas y facultades de medicina cuyos egresados presentaron el examen nacional, considerado uno de los procesos académicos más competitivos en México. Este logro adquiere especial relevancia al tratarse de una universidad pública que ofrece educación de alta calidad con costos accesibles para las familias mexicanas.

Ismael Francisco Herrera Benavente, director de la entidad académica, señaló que en la edición más reciente del ENARM participaron 44 mil 911 aspirantes y únicamente 15 mil 779 lograron obtener una plaza para residencia médica.

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"El último examen 2025 mantuvo a la UASLP como el primer lugar entre las universidades públicas en elección de plazas. También es importante decir que la Facultad de Medicina ha sido una de las escuelas que históricamente más alumnos incorpora al examen de residencia", expresó.

De acuerdo con los registros históricos del ENARM, el programa de Médico Cirujano de la UASLP se ha mantenido desde 2001 entre las instituciones con mejores resultados del país y como referente nacional entre las universidades públicas.

Herrera Benavente destacó que uno de los aspectos más relevantes fue el incremento en el promedio obtenido por los estudiantes, aun cuando se trata de una evaluación altamente especializada. "En medicina son exámenes de selección con preguntas muy difíciles y nuestros alumnos salen avantes", comentó.

"Nuestro promedio aumentó en relación con el año pasado y eso nos da mucha tranquilidad porque el ajuste curricular 2019 mantuvo el mismo nivel de calidad académica. Los cambios en medicina no se ven de inmediato; se observan a través de las generaciones", afirmó.

Actualmente, solo el 37 por ciento de quienes presentan el ENARM logra acceder a una especialidad médica, lo que convierte al examen en uno de los filtros académicos más exigentes para las y los egresados de medicina en México.

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En este contexto, el director resaltó que la UASLP fortalece la formación de sus estudiantes a través de 27 especialidades médicas, 12 sedes hospitalarias y 49 posgrados clínicos. "Esto ayuda mucho a la preparación de nuestros estudiantes porque conviven en hospitales con residentes de especialidad", indicó.

Finalmente, el doctor Herrera Benavente adelantó que la Facultad de Medicina se prepara para celebrar su 150 aniversario el próximo 15 de febrero.

"Estamos trabajando para mejorar permanentemente la calidad de la educación médica y mantener el prestigio que siempre ha tenido la Facultad. Es una facultad histórica, tradicional y con presencia nacional e internacional. Ahora que comenzamos a organizar los festejos vemos la enorme cantidad de egresados que tenemos en distintos países, hospitales e instituciones de salud ocupando puestos muy importantes", expresó.

"Queremos que sea una celebración muy significativa para toda la comunidad universitaria, porque hablar de la Facultad de Medicina de la UASLP es hablar de una historia de excelencia académica, compromiso social y formación de profesionales que han transformado vidas", concluyó.