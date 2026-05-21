EU prefiere acuerdo con Cuba, pero actuará ante amenaza: Rubio

"Estados Unidos prefiere un acuerdo con Cuba, pero actuará si existe una amenaza", declaró el secretario de Estado Marco Rubio, haciendo hincapié en que "el futuro de Cuba pertenece a su pueblo".

El secretario de Estado agregó que Cuba "ha aceptado" la oferta estadounidense de ayuda humanitaria por un total de 100 millones de dólares.

En La Habana, aumenta la tensión entre las fuerzas de seguridad del gobierno castrista y la población, que lleva días protestando contra los continuos apagones.

En el extremo oriente de la isla, en Antilla, a 800 kilómetros de La Habana, según Diario de Cuba, un gran número de agentes armados se desplegaron en las calles para contener a los manifestantes que salieron anoche, como ha ocurrido con frecuencia en los últimos días.

En algunos videos que circulan en redes sociales, se escucha el sonido de cacerolas y sartenes golpeando, símbolo del descontento social en Cuba, en la oscuridad, junto con gritos de "libertad" y "patria y vida".

También se observa al menos un enfrentamiento entre manifestantes y policías: no se reportaron heridos, pero algunos testigos afirman haber escuchado varios disparos.

"Se oyeron disparos de la policía. Los agentes están nerviosos y asustados", declaró una fuente que prefirió permanecer en el anonimato por temor a represalias.

"Esta situación -continúa- es insoportable. Vivimos en un país sin electricidad ni agua todo el día. Los precios de los alimentos se han disparado. Todos queremos que esto termine y que Trump resuelva la situación, porque sabemos que esta gente no va a solucionar nada".

La protesta -sigue este testigo anónimo- "estalló por el apagón; la gente no pudo soportarlo más, perdió el miedo y salió a las calles. Entonces, los policías, para controlar la situación y evitar que se agravara, porque sabían que podía tener un efecto dominó, dispararon algunos tiros al aire", concluye.

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