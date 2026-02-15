SEP invierte más de 6.3 mmdp para educación en Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- La

(SEP) afirmó que, con el

, actualmentemichoacanos son beneficiarios de los programas de becas universales Rita Cetina y Benito Juárez, así como de Jóvenes Escribiendo el Futuro, para garantizar la permanencia escolar y reducir las brechas de desigualdad.A través de un comunicado, señaló que para el gobierno federal, mediante unade pesos en la entidad, la educación constituye un eje estratégico para la construcción de la paz y la justicia social en Michoacán, con una visión integral que atiende la cobertura, el bienestar, la inclusión y el desarrollo comunitario.Dijo que en 2026 lase ampliará a lacon unde mil 900 más 700 por cada hijo adicional en la familia. También las y los alumnos de primero a sexto grado recibirán un apoyo único anual de 2 mil 500 pesos destinado a la adquisición de uniformes y útiles escolares.Resaltó que por primera vez se crea la, que otorgará un apoyo depara transportación para más dede educación superior en la entidad.Destacó que en el periodo, se ampliará la cobertura delpara incorporar a, mediante la construcción de 10 nuevos bachilleratos tecnológicos, 20 ampliaciones y 60 bachilleratos modulares en zonas urbanas, rurales e indígenas.Precisó que se incrementará la matrícula de educación superior en, en coordinación con instituciones como la, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Tecnológico Nacional de México, Universidades Tecnológicas y Politécnicas, la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, la Universidad Intercultural y la apertura de cinco nuevos planteles de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC).En materia de, subrayó la implementación depor la paz y contra las adicciones en escuelas, así como el fortalecimiento del programa "Vive saludable, vive feliz", que promueve entornos escolares sanos y seguros para niñas, niños y adolescentes.Como parte de la estrategia de, anunció la incorporación dea los cursos delen Inteligencia Artificial, con el fin de dotar a las y los jóvenes de herramientas tecnológicas clave para su desarrollo académico y profesional.Informó que a través de la(Conade) se instalaránde alto rendimiento "" en municipios como Morelia, Uruapan, Zamora, Apatzingán y Lázaro Cárdenas, entre otros, los cuales fortalecerán la educación integral, el deporte y la cohesión social, consolidando a la educación como motor de paz, justicia y transformación en Michoacán.