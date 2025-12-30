logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GABY ÁVILA INAUGURA EXPOSICIÓN RETROSPECTIVA

Fotogalería

GABY ÁVILA INAUGURA EXPOSICIÓN RETROSPECTIVA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum confía en revisión del T-MEC para 2026

Claudia Sheinbaum muestra optimismo sobre la revisión del T-MEC en el próximo año, a pesar de amenazas de Trump.

Por El Universal

Diciembre 30, 2025 12:33 p.m.
A
Sheinbaum confía en revisión del T-MEC para 2026

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 30 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que confía en se llevará a cabo una revisión del T-MEC, el próximo año, y no se dará por terminado, como amenazó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en días pasados.

Explicó que la firma de un nuevo acuerdo bilateral, como propuso el Mandatario estadounidense, sería un proyecto más difícil, en comparación con la revisión del tratado que actualmente se tiene con Estados Unidos y Canadá.

"Un nuevo tratado tendría que pasar por los congresos, desde mi perspectiva es difícil que esto vaya a ser así, nosotros creemos que va a ser una revisión, puede ser compleja en algunos temas, pero va a ser una revisión, y ahí, pues, es el equipo que tenemos en el gobierno, y si necesitamos algún otro apoyo, pues se buscarán apoyos, normalmente empresarios, empresarias, también participan en estas revisiones y también los convocaremos", dijo.

El 3 de diciembre de 225, Donald Trump se refirió al T-MEC y dijo: "Vence en aproximadamente un año, y lo dejaremos vencer o tal vez lleguemos a otro acuerdo con México y Canadá".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Al respecto, Sheinbaum afirmó que en la reunión que tuvieron dos días después, Trump le afirmó que trabajarían en la revisión del tratado comercial.

"El presidente Trump nos mencionó, tanto al Primer Ministro, como a mí, que siguiéramos trabajando, porque hablamos de cómo seguir coordinándonos, que siguiéramos trabajando, tanto con el secretario de comercio y el embajador de tratados comerciales, como con el secretario del Tesoro, el secretario Ebrard, entonces, digamos, son las tres instituciones con las cuales trabaja, tanto el secretario de economía mexicana, cómo la Secretaría de Relaciones Exteriores, como el secretario de Hacienda", dijo.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sheinbaum confía en revisión del T-MEC para 2026
Sheinbaum confía en revisión del T-MEC para 2026

Sheinbaum confía en revisión del T-MEC para 2026

SLP

El Universal

Claudia Sheinbaum muestra optimismo sobre la revisión del T-MEC en el próximo año, a pesar de amenazas de Trump.

Dictamen técnico de FGR determinará responsabilidades: Sheinbaum
Dictamen técnico de FGR determinará responsabilidades: Sheinbaum

Dictamen técnico de FGR determinará responsabilidades: Sheinbaum

SLP

El Universal

En el caso del Tren Interoceánico cabe la posibilidad de citar a exfuncionarios, señaló la presidenta

Sheinbaum rechaza intervención militar de EU en Venezuela
Sheinbaum rechaza intervención militar de EU en Venezuela

Sheinbaum rechaza intervención militar de EU en Venezuela

SLP

El Universal

México aboga por diálogo en conflicto venezolano

Dan cifras de hospitalizados por accidente de tren Interoceánico
Dan cifras de hospitalizados por accidente de tren Interoceánico

Dan cifras de hospitalizados por accidente de tren Interoceánico

SLP

El Universal