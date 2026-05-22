Economía mexicana tropieza menos, pero sigue en rojo

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer la mañana de este viernes que ajustó su estimación de la economía mexicana.

El Producto Interno Bruto (PIB) se redujo 0.6% durante el primer trimestre del año al restar la inflación y la estacionalidad, tras calcular previamente una disminución de 0.8%.

Sin embargo, se trata del peor resultado desde el cuarto trimestre de 2024, cuando la segunda mayor economía de América Latina tropezó 1.1%.

El instituto, que preside Graciela Márquez Colín, detalló que las actividades relacionadas con los servicios bajaron 0.4% a tasa trimestral, las cuales contribuyen con dos terceras partes del PIB y están asociadas al consumo de los mexicanos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mientras tanto, la industria, que aporta el otro tercio de la economía y está más ligada al comercio exterior, se redujo 1%. Finalmente, las actividades agropecuarias retrocedieron 1.7%, aunque este sector representa cerca de 4% del PIB total.

El gobierno federal espera que la economía nacional se acelere 2.3% durante 2026, según los Precriterios Generales de Política Económica 2027 que la Secretaría de Hacienda presentó a principios del mes pasado.

En cambio, el consenso del sector privado pronostica un crecimiento del PIB de 1.1%, revela la encuesta que Citi aplicó esta semana a 33 bancos, casas de bolsas y grupos de análisis.

BNP Paribas, BX+, Bankaool y Grupo Bursátil Mexicano aparecen como las instituciones más optimistas, al proyectar un alza de 1.5% para este año, mientras que, en el otro extremo, como la pesimista, se encuentra Signum Research, que anticipa un avance de 0.5%.