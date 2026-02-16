Sheinbaum cuestiona "show" de Rojo de la Vega tras agresiones

Después de que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció agresiones durante un operativo de reordenamiento del comercio en San Cosme, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que "no se hace show de eso".

En su conferencia matutina de este lunes 16 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo pidió que "cada quien saque sus conclusiones" de los videos que se subieron a redes sociales, y contó que a ella le tocó ordenar el comercio cuando fue Jefa Secretaria de Medio Ambiente capitalina, Jefa Delegacional de Tlalpan y Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

"No se hace show de eso, se trabaja, se hacen mesas de trabajo, se hace diálogo, siempre hay sus complicaciones en el ordenamiento. Yo creo que la política y el ejercicio de gobierno tienen que ver con la comunicación y con la acción, con el pensamiento, con una visión", declaró.

"No quiero en particular opinar de ella (Rojo de la Vega)", añadió al señalar que se estigmatiza a las personas comerciantes de vía pública.

Aseguró que el comercio en la vía pública debe ordenarse, pero "son familias que se han dedicado muchos años a eso".

"No tiene por qué estigmatizarse ni tampoco hacerse un show de un operativo. Hay que trabajar, es ejercicio de gobierno", insistió.

