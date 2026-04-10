Sheinbaum descarta daños tras incendio en refinería Dos Bocas

CIUDAD DE MÉXICO, abril 10 (EL UNIVERSAL).- Después de que

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en la, la presidentainformó queen las instalaciones ni tampoco personas lesionadas.En su conferencia mañanera de este viernes 10 de abril en Palacio Nacional, señaló que estaba por determinarse la causa delde este jueves, además de queya hacía una revisión con un: "Probablemente es la temperatura a la que sale el coque de la coquizadora (...)".Aseguró que elfue controlado entre dos horas y dos horas y media, y de inmediato llegaron losy personal dey de otras dependencias, así como el"Se controló, no tiene daños lay afortunadamente tampoco hay lesionados ni mayores afectaciones humanas", dijo.Sheinbaum Pardo recordó que semanas atrás hubo unafuera de laen el que, por lo que la(FGR) hace una investigación.