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Sheinbaum descarta daños tras incendio en refinería Dos Bocas

La Fiscalía General de la República investiga un incendio previo en la zona, Sheinbaum reafirma control actual.

Por El Universal

Abril 10, 2026 12:03 p.m.
A
Sheinbaum descarta daños tras incendio en refinería Dos Bocas

CIUDAD DE MÉXICO, abril 10 (EL UNIVERSAL).- Después de que

Pemex
reportó un incendio

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en la refinería de Dos Bocas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que no hay daños en las instalaciones ni tampoco personas lesionadas.
En su conferencia mañanera de este viernes 10 de abril en Palacio Nacional, señaló que estaba por determinarse la causa del incendio de este jueves, además de que Pemex ya hacía una revisión con un análisis técnico: "Probablemente es la temperatura a la que sale el coque de la coquizadora (...)".
Aseguró que el incendio fue controlado entre dos horas y dos horas y media, y de inmediato llegaron los servicios de emergencia y personal de Pemex y de otras dependencias, así como el gobierno de Tabasco.
"Se controló, no tiene daños la refinería y afortunadamente tampoco hay lesionados ni mayores afectaciones humanas", dijo.
Sheinbaum Pardo recordó que semanas atrás hubo un incendio afuera de la refinería en el que fallecieron personas, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) hace una investigación.

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