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Invitan a líderes al Mundial 2026

Prevén visita de princesa japonesa; aún sin confirmaciones oficiales

Por El Universal

Abril 10, 2026 11:28 a.m.
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Invitan a líderes al Mundial 2026

Gabriela Cuevas, coordinadora de los trabajos del gobierno de México para el Mundial 2026, indicó que se giraron invitaciones a todos los jefes de Estado y de gobierno para asistir a la inauguración, entre ellas "una princesa de Japón".

Cuevas mencionó que la FIFA también está enviando una carta de invitación: "No específicamente al partido inaugural, sino también a partidos donde estarán jugando las distintas selecciones. Derivado de ello es que todavía tampoco se cuenta con una lista de confirmaciones".

"Especulamos que podría venir, hay una princesa en Japón quien acude justamente a los temas de futbol, acompañando a su selección. Tradicionalmente hace estas visitas, entonces suponemos que puede ser que visite la Ciudad de Monterrey.

"Y también ha habido cierto interés por parte de la embajada de Sudáfrica aquí en México, considerando que Sudáfrica estará en el partido inaugural", mencionó.

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Apuntó que se alistan los protocolos diplomáticos para la recepción de los jefes de Estado.

Cuevas mencionó que hasta el momento no ha habido ninguna comunicación para la visita del rey Felipe de España.

La presidenta Sheinbaum indicó que están por confirmarse muchas visitas.

La titular del Ejecutivo federal comentó que ante el conflicto con Estados Unidos, la FIFA determinó que Irán no podrá jugar en México.

"La FIFA decidió que no podrían cambiarse los partidos de las sedes originales, que eso generaría muchísima logística distinta y esa decisión la tomó la FIFA", apuntó.

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