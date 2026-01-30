Sheinbaum destaca comercio bilateral en reunión con Trump

CIUDAD DE MÉXICO, enero 30 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que aún no existe una fecha definida para una eventual reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y subrayó que, de concretarse, el tema central del encuentro sería el comercio bilateral.

La Mandataria federal señaló que incluso el propio Trump ha reconocido públicamente que no hay una fecha establecida para dicho encuentro, por lo que cualquier especulación al respecto es prematura.

"Todavía no hay fecha, incluso él lo dice en su comunicado, todavía no hay fecha. Nos interesa a nosotros mucho el tema comercial", expresó.

Sheinbaum Pardo destacó que, además del comercio, el gobierno de México mantiene como prioridad la defensa de los connacionales en Estados Unidos, aunque dejó claro que el eje principal de la relación en este momento es el intercambio comercial entre ambos países.

"Obviamente también nuestros paisanos, pero el tema principal hoy es el tema comercial", puntualizó.

En este contexto, informó que funcionarios del gobierno mexicano han sostenido reuniones recientes en Washington para avanzar en la agenda económica y comercial.

Detalló que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, estuvo en la capital estadounidense y se reunió con el secretario de Comercio de ese país, así como con el embajador encargado de los tratados comerciales.

Indicó que en dichos encuentros se abordó principalmente el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), más allá de pronunciamientos públicos o publicaciones oficiales del gobierno estadounidense.

"La importancia es que ya se están retomando los canales de diálogo y nosotros somos optimistas en este sentido", señaló la presidenta.

Sheinbaum reiteró que el gobierno de México mantiene una postura de optimismo y diálogo en la relación con Estados Unidos, con énfasis en el fortalecimiento del comercio y la protección de los intereses de los mexicanos en el exterior.