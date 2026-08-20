Sheinbaum niega vínculo entre viaje de Harfuch y traslado de Farías
La presidenta aseguró que la coincidencia fue una "casualidad" y que el trámite corresponde a la FGR y Cancillería
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que fue una "casualidad" que la visita del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a Argentina coincidiera con las gestiones para trasladar a México al contralmirante Fernando Farías Laguna, señalado por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.
Durante su conferencia matutina, la mandataria rechazó que el viaje de Harfuch haya tenido como objetivo destrabar el procedimiento para trasladar al exmarino, detenido en Argentina.
—¿La presencia del secretario de Seguridad Omar García Harfuch en Argentina ayudó para destrabar este tema administrativo para que pudieran ya trasladar a Farías? —se le preguntó.
"No, no, no fue a ese tema", respondió Sheinbaum.
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Explicó que el procedimiento corresponde a un trabajo que la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores realizan desde hace tiempo, debido a que es la Cancillería la encargada de mantener el contacto con las autoridades argentinas para atender el proceso.
—¿Entonces sólo fue una casualidad? —se le cuestionó.
"Sí", respondió la Presidenta.
Farías Laguna se encuentra detenido en Argentina y las autoridades mexicanas han realizado gestiones para que sea trasladado al país, donde enfrenta señalamientos relacionados con una presunta red de contrabando de combustible. Sheinbaum había señalado previamente que "todo parece indicar" que el exmarino sería trasladado a México.
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