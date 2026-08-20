Detención de Corrales ayudará a aclarar caso Zambada: Sheinbaum
Fausto Corrales Rodríguez es señalado por acompañar a Héctor Melesio Cuén Ojeda en reunión donde fue asesinado.
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la detención ayer de Fausto Corrales Rodríguez, identificado como la persona que acompañó a Héctor Melesio Cuén Ojeda, a la reunión con Ismael "El Mayo" Zambada, donde fue privado de la vida, es "relevante" y ayudará a aclarar y resolver el caso.
A pregunta expresa en conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal indicó que será la Fiscalía General de la República (FGR) quien informe sobre las implicaciones que significan esta detención, pero destacó que el caso no está cerrado y siguen las investigaciones.
"La Fiscalía tiene que informar. Ellos están como dijimos desde hace muchos meses la Fiscalía nos ha informado que siguen las investigaciones, esto no se ha cerrado ese caso y es relevante, es relevante esta detención y ya la Fiscalía que informe sobre cómo fue esta detención y las implicaciones que puede tener para conocimiento de este caso", dijo.
"¿Ayudará la declaración de Fausto?", se le insistió.
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"¿A aclarar lo que pasó? Sí, espero que sí", respondió la Mandataria federal.
Ayer miércoles, la FGR reportó la detención de Fausto Corrales Rodríguez, identificado como la persona que acompañó a Héctor Melesio Cuén Ojeda, a la reunión con Ismael "El Mayo" Zambada, en la finca Huertos del Pedregal, donde fue privado de la vida.
A través de un comunicado, la institución informó que personal de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, a cargo de las indagatorias, en coordinación con la Policía Federal Ministerial (PFM) e Interpol, capturaron este miércoles al sujeto en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.
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