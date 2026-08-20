Gobierno de México abre a empresas producción de Olinia

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El Gobierno de México abrirá a empresas nacionales y extranjeras la producción de Olinia, su proyecto de vehículos eléctricos desarrollados en el país, mediante una convocatoria pública que buscará crear una empresa con mayoría de capital mexicano, anunció este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Hoy se presenta el nuevo modelo de carga, pero además se presenta cómo vamos a proceder a la producción de Olinia", afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana explicó que la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), el proyecto Olinia y Nacional Financiera (Nafin) definieron un esquema de inversión mixta para llevar los vehículos a su fase de industrialización.

Nacional Financiera lanza convocatoria para socios estratégicos

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La secretaria de Ciencia Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, precisó que Nafin realizará una convocatoria pública para seleccionar a los aliados estratégicos que participarán en la fabricación, en un proceso abierto a compañías mexicanas y extranjeras.

"El objetivo es muy claro, construir una empresa sólida con mayoría de capital mexicano, capaz de producir estos vehículos en nuestro país", afirmó.

Roberto Capuano, director del proyecto, detalló que las bases de la convocatoria se publicarán a finales de septiembre y el proceso para incorporar a los socios concluirá en diciembre próximo.

"Lo que buscamos no es principalmente dinero, obviamente vendrá dinero en esta ronda, pero lo que buscamos es capacidad industrial y comercial", expuso.

Además, sostuvo que "podrán participar empresas nacionales y extranjeras en igualdad de condiciones, siempre que aporten valor al plan de negocios de Olinia".

Presentación de Olinia Cargo y avances del proyecto

Durante la presentación, el Gobierno mostró Olinia Cargo, el segundo vehículo de la plataforma y el primero diseñado específicamente para actividades comerciales y de transporte de mercancías.

El modelo podrá transportar hasta 650 kilogramos, tendrá una autonomía superior a 120 kilómetros y podrá recargarse en un enchufe convencional.

"Olinia Cargo también se conecta en cualquier enchufe convencional y tiene un costo de operación sumamente bajo. Operar Olinia cuesta cuatro veces menos que un vehículo ligero de carga y una tercera parte de lo que cuesta operar un motocarro", aseguró Capuano.

Olinia Cargo saldrá a la venta a finales de 2027 con un precio cercano a los 150.000 pesos (unos 8.840 dólares), mientras Olinia 1, destinado al transporte de personas en trayectos cortos y de baja velocidad, comenzará a comercializarse en el verano de ese año.

El proyecto presentó también Olinia Van, una versión cerrada destinada al transporte protegido de mercancías.

Olinia es desarrollado por unos 70 especialistas de instituciones como el Tecnológico Nacional de México (TecNM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como parte de la estrategia del Gobierno de Sheinbaum para impulsar la electromovilidad y aumentar el desarrollo tecnológico nacional.

Nafin acompañará ahora el proceso de industrialización y la búsqueda de socios privados para llevar los vehículos a producción.

"Queremos que este proyecto encuentre en Nacional Financiera un aliado, para pasar del diseño y la innovación a la producción y a la generación de empleos y capacidades en nuestro país", afirmó su director, Carlos Torres.