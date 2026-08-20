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Proponen baños familiares obligatorios en comercios

La iniciativa del PVEM busca que madres, padres, tutores y cuidadores puedan acompañar a menores que requieran asistencia

Por El Universal

Agosto 20, 2026 10:23 a.m.
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Proponen baños familiares obligatorios en comercios
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      La diputada local del PVEM Rebeca Peralta propuso que los establecimientos mercantiles de la Ciudad de México estén obligados a contar con, al menos, un baño familiar, para que madres, padres, tutores o cuidadores puedan acompañar a niñas y niños que requieran asistencia.

      "Un papá que sale solo con su hija pequeña no debería tener que elegir entre meterla al baño de hombres, entrar con ella al de mujeres o dejarla pasar sola. Necesitamos espacios pensados para las familias", señaló.

      La iniciativa establece que el baño familiar deberá contar también con cambiador para bebés y garantizar condiciones adecuadas de privacidad, seguridad, higiene y accesibilidad. La medida busca atender también a quienes acompañan a niñas y niños con discapacidad que requieren apoyo para desplazarse, asearse o utilizar el sanitario.

      "Queremos que los hombres participen en la crianza y en los cuidados, pero todavía tenemos espacios diseñados como si cambiar un pañal o acompañar a un niño al baño fuera exclusivamente responsabilidad de las mujeres", afirmó.

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      La legisladora subrayó que actualmente un padre que acompaña a una hija pequeña puede encontrarse sin una alternativa adecuada: llevarla al sanitario de hombres, intentar ingresar al de mujeres o permitir que entre sola pese a que todavía necesite asistencia.

      "Los cambiadores tampoco pueden seguir escondidos únicamente dentro de los baños de mujeres. Un padre también cambia pañales y debe tener dónde hacerlo", sostuvo.

      Recalcó que el objetivo de la propuesta es incorporar un espacio que responda a las nuevas dinámicas de cuidado y permita acompañar a menores que necesiten asistencia en plazas comerciales, cines, restaurantes, centros de entretenimiento y otros lugares de alta concurrencia familiar.

      "Un baño familiar resuelve un problema muy concreto: que cualquier persona responsable del cuidado de una niña o un niño pueda acompañarlo con privacidad y seguridad, sin importar si es su mamá, su papá, tutor o cuidador", concluyó.

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