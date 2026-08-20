Presentan Olinia Carga, el segundo vehículo mexicano

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que este jueves será presentado el prototipo de Olinia Carga, el segundo modelo del proyecto de vehículo eléctrico desarrollado en México.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la Mandataria federal calificó como "un día muy especial" la presentación del nuevo modelo y destacó la participación de jóvenes ingenieros, ingenieras, investigadores y especialistas que forman parte del proyecto.

"Hoy presentamos Olinia Carga, el modelo 2 de Olinia", informó Sheinbaum, al señalar que en el acto participarían la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz; Roberto Capuano, director del proyecto Olinia; Rafael Garalloa, coordinador técnico, y Carlos Torres Rosas, director general de Nacional Financiera.

Detalles confirmados sobre Olinia Carga

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La Presidenta explicó que el modelo fue seleccionado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, el proyecto Olinia y Nacional Financiera para avanzar hacia la producción del vehículo mediante un esquema de inversión mixta.

El pasado 7 de junio fue presentado el primer prototipo funcional de Olinia y destacó que con el nuevo modelo de carga comienza una nueva etapa del proyecto, enfocada en su industrialización.

De acuerdo con Roberto Capuano, este vehículo transporta hasta 650 kilos con un rango de más de 120 kilómetros.

Gobierno anuncia licitación pública para producción de Olinia Carga

Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), anunció este jueves la convocatoria para la licitación pública para la producción de Olinia Carga, el segundo modelo del proyecto de vehículo eléctrico desarrollado en México.

En conferencia de prensa y frente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria garantizó que en esta licitación, que se realizará junto con Nacional Financiera (Nafin), las reglas serán claras y en donde, afirmó, las empresa públicas y privadas interesadas competirán en igualdad de condiciones.

"En colaboración con Nacional Financiera realizaremos una convocatoria para empresas públicas y privadas, una convocatoria pública -esto es importante señalarlo- para seleccionar a los aliados estratégicos que participarán en la fabricación de Olinia. Queremos que esta nueva etapa se construya con reglas claras desde el principio".

"La selección será mediante un proceso en el que las empresas competirán en igualdad de condiciones, buscaremos aliados con experiencia industrial que aporten una visión de largo plazo para generar valor en México. El objetivo es muy claro: construir una empresa sólida con mayoría de capital mexicano capaz de producir estos vehículos en nuestro país".

En el Patio Central de Palacio Nacional, la secretaria señaló que uno de los grandes objetivos de la política científica y tecnológica que ha indicado la Presidenta del Gobierno de México es transformar conocimiento, innovación, bienestar, soberanía y desarrollo nacional.

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Roberto Capuano, director del proyecto Olinia, informó que la convocatoria de la licitación será lanzada a finales de septiembre, mientras que durante octubre se llevará a cabo un registro de intenciones o expresiones de interés por parte de las empresas participantes.

Posteriormente, las ofertas serán recibidas a lo largo de noviembre y se prevé que el proceso concluya en diciembre.