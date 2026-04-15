Sheinbaum Pardo abre puerta al fracking con respaldo científico

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó porqué antes estaba en contra del fracking y ahora su gobierno lo explora, como parte de la estrategia para alcanzar la soberanía energética.

"Yo misma, durante muchos años, dije 'el fracking no', pero cuando veo las nuevas tecnologías, la situación del país en términos de la dependencia, pues lo peor que podemos decir es 'solo no'. Sino a ver, vamos a averiguar si en efecto hay nuevas tecnologías, menores impactos ambientales.

Ahora ¿estamos apostando el futuro de México a eso? No", comentó al señalar que hay otros desarrollos tecnológicos.

En su conferencia mañanera de este miércoles 15 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que hay que ver al gas no convencional con ojos de soberanía energética.

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Aseguró que se ha observado que hay "una innovación enorme en este tema" que permite que ya no se usen químicos tan contaminantes sino biodegradables, además del reciclamiento de agua.

"Entonces, eso nos hace ver que hay que voltear a ver nuevamente al gas no convencional con ojos de soberanía y con ojos de reducción al máximo de los impactos ambientales. No digo cero impacto ambiental, porque no hay ninguna actividad humana que sea de cero impacto ambiental", mencionó.

En el Salón Tesorería, la titular del Ejecutivo federal mandó un mensaje a quienes están en contra del fracking: "Estamos involucrando a los mejores científicos de México, académicos en distintos temas para que nos digan si en efecto, hay nuevas tecnologías para la explotación del gas no convencional y en dónde sería viable explotarlo".

Recalcó que la decisión se tomará en términos del conocimiento científico, "no como una decisión de la Presidenta, sino incorporando a científicos".

"No vamos a hacer nada contra la población, nunca (...). No somos gobiernos de antes, que olvidaban a las comunidades y que no las incorporaban en la toma de decisiones", aseguró la titular del Ejecutivo federal.

"Lo que no queremos es cerrar la puerta al futuro de México y a la decisión soberana que tenemos que tomar, pues en momentos en donde estamos viendo que cada vez dependemos más de un energético del exterior", añadió.

Insistió la mandataria federal que no se hará nada en contra de las comunidades: "Lo primero es ver la viabilidad técnica, científica (...)".

Será en dos meses cuando el grupo de personas expertas dará una primera evaluación.

"Tampoco vamos a forzar una decisión a la comunidad científica ni estamos escogiendo científicos que ya tiene una decisión tomada", dijo Sheinbaum Pardo.