Sheinbaum pide lealtad a los cadetes

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a las nuevas generaciones de cadetes del Heroico Colegio Militar a ejercer su formación y autoridad con honestidad, disciplina, lealtad al pueblo de México y respeto a la dignidad humana, al advertir que el uniforme que portan representa la confianza que la sociedad deposita en las Fuerzas Armadas.

En la ceremonia por el 50 aniversario de la inauguración de las instalaciones del Heroico Colegio Militar en Tlalpan, sostuvo que quienes se forman en esta institución no serán sólo profesionales de las armas, sino, sobre todo, "servidores de la nación".

"Recuerden siempre que el uniforme que portan representa la confianza del pueblo de México y que esa confianza se corresponde con preparación, honestidad, disciplina y lealtad", dijo la presidenta ante integrantes de las Fuerzas Armadas, legisladores y funcionarios federales.

En un discurso con referencias a la historia nacional, Sheinbaum Pardo pidió a los cadetes tener presente que existen momentos en los que el interés de México debe colocarse por encima de cualquier interés particular.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Señaló que ese principio pertenece a todos los mexicanos y representa también el espíritu que ha acompañado al Heroico Colegio Militar a través de sus distintas generaciones.