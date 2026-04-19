Sheinbaum pide no intervención militar en Cuba en cumbre en Barcelona

BARCELONA, España, abril 19 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se definió como "una mujer de paz" al participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, donde expresó su postura contra la guerra y planteó que, ante cualquier eventual intervención militar en Cuba, debe privilegiarse el diálogo.

Sheinbaum reafirma postura pacifista y política exterior mexicana

Durante su participación en el encuentro —encabezado por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez—, la Mandataria señaló que su posicionamiento se apega a los principios de la política exterior mexicana, como la no intervención y la solución pacífica de controversias.

Sin mencionar de forma directa a Estados Unidos, Sheinbaum Pardo indicó que ante un escenario de intervención militar en la isla caribeña "el diálogo y la paz prevalezcan", en referencia a la necesidad de evitar conflictos armados y privilegiar canales diplomáticos.

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En el recinto Fira Barcelona Gran Vía, la Presidenta sostuvo que su participación representa a México como un país con tradición en la defensa de la soberanía, la solidaridad y los derechos humanos. También señaló que su gobierno mantiene una visión de política exterior basada en el respeto entre naciones.

"En vez de sembrar guerra, sembremos paz, sembremos vida", expresó al proponer que 10% del gasto mundial en armamento sea destinado a programas de reforestación y desarrollo sostenible, iniciativa que previamente planteó en noviembre de 2024 durante la reunión del G20, pero en aquella ocasión mencionó que sólo 1% de su presupuesto militar.

Durante su discurso hizo referencia al legado histórico del país y citó a Benito Juárez al recordar que "entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz". También mencionó que México se reconoce en sus raíces originarias, así como en procesos históricos que han definido su vida política.

Propuestas y encuentros bilaterales en Barcelona

Asimismo, planteó que la democracia debe centrarse en el bienestar social y afirmó que "no hay democracia cuando no hay opción para los pobres", al referirse a la necesidad de que los sistemas políticos incluyan a todos los sectores de la población.

En ese contexto, sostuvo que la democracia implica valores como la libertad, la justicia y la fraternidad y reiteró que su gobierno busca promover una visión orientada a la inclusión social y el respeto a la diversidad.

Al cierre de su participación, la Mandataria reiteró su postura: "Soy una mujer de paz y represento una nación que ama la libertad, la justicia y la fraternidad".

También extendió la invitación para que México sea sede de una próxima edición de la cumbre, con el objetivo de continuar el diálogo internacional sobre democracia y bienestar social.

Posteriormente, la presidenta Sheinbaum Pardo tuvo una reunión bilateral con su homólogo español Pedro Sánchez. En el marco del encuentro, estuvo acompañada por integrantes de su equipo de gobierno, entre ellos el jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.

Asimismo, se reunió con líderes internacionales, entre ellos el presidente de Colombia, Gustavo Petro; el mandatario de Uruguay, Yamandú Orsi; el exmandatario chileno Gabriel Boric, y el presidente de Brasil, Lula da Silva, con quienes intercambió puntos de vista sobre temas de interés común y hasta se tomaron fotos. "Viva América Latina", escribió la Mandataria en redes sociales al compartir una foto con sus homólogos.

Posteriormente, la Presidenta visitó el Consulado de México en Barcelona, donde se reunió con mexicanos residentes en España. A su salida, señaló que escuchó testimonios de connacionales y destacó el vínculo que mantienen con el país. Durante ese encuentro, algunas personas solicitaron tomarse fotografías y la firma de documentos en un intercambio directo con la Presidenta.

Propuestas de la Presidenta

En su discurso, Claudia Sheinbaum realizó los siguientes planteamientos:

Impulsar una visión de democracia centrada en la justicia social, la soberanía y la cooperación internacional.

Reivindicar los principios históricos de la política exterior mexicana, como la autodeterminación de los pueblos y la no intervención.

Destinar 10% del gasto mundial en armamento a un programa internacional de reforestación.

Declaración conjunta en contra de la intervención militar en Cuba, subrayando la importancia del diálogo.

El dato

10% del gasto mundial en armamento propuso la presidenta Claudia Sheinbaum que sea destinado a programas de reforestación y desarrollo sostenible.