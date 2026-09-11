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Harfuch reporta detención de más de 9 mil 900 personas en Chiapas

La coordinación con el gobierno estatal busca evitar la impunidad y reducir la violencia en Chiapas y otras regiones.

Por El Universal

Septiembre 11, 2026 01:26 p.m.
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Harfuch reporta detención de más de 9 mil 900 personas en Chiapas
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 11 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que han sido detenidas más de 9 mil 900 personas por delitos de alto impacto, asegurado mil 545 armas de fuego y más de 18 toneladas de drogas, así como también se han inhabilitado 3 laboratorios para la producción de metanfetamina en el estado de Chiapas.

      Acciones de la autoridad

      Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la en la VII Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, García Harfuch expresó que "estas cifras representan armas que dejaron de estar en manos de la delincuencia, droga que no llegó a las calles y personas vinculadas con actividades delictivas que ya no seguirán generando violencia en Chiapas o en otros estados de la República".

      En ese sentido, destacó las detenciones de Roger Iradier N, "El Peque"; Baldemar N, "Tío Balde"; Baldomero N, "El Chícharo"; Cabrero N, "El Cabra"; Jonathan N; Marlo N, entre otros.

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      Operaciones Semar y coordinación estatal

      Adicionalmente, explicó que la Secretaría de Marina (Semar) mantiene operaciones permanentes de vigilancia marítima en la costa de Chiapas para detectar embarcaciones utilizadas en el tráfico de droga procedente de Centro y Sudamérica, donde se han decomisado 3.7 toneladas de cocaína y 2 mil 450 litros de combustible.

      "En Chiapas hemos encontrado una coordinación efectiva con el gobernador Eduardo Ramírez (...) Continuaremos trabajando con el gobierno de Chiapas, donde exista un generador de violencia habrá una investigación y no habrá impunidad", dijo.

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