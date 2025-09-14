logo pulso
Sheinbaum presenta avances en su gira de rendición de cuentas

Sheinbaum asegura que la Independencia se conquista todos los días

Por El Universal

Septiembre 14, 2025 06:09 p.m.
A
Sheinbaum presenta avances en su gira de rendición de cuentas

TOLUCA, Mex., septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- En el marco de las fiestas patrias y a un día de conmemorar su primer 15 y 16 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que la Independencia se conquista todos los días.

Al encabezar "La Transformación Avanza", como parte de su gira de rendición de cuentas por su primer informe de Gobierno, Sheinbaum Pardo reiteró que nuestro país seguirá siendo libre, independiente y soberano.

"Hoy, a un día de celebrar el Grito de Independencia, en este mes de la Patria, sabemos las mexicanas y los mexicanos que la Independencia se conquista todos los días, y que nuestra mente, nuestro corazón, y en la historia de México sabemos que México es un país libre, independiente y soberano, y que así lo va a seguir siendo por voluntad de su pueblo", expresó la Mandataria federal.

Este domingo 14 de septiembre, Claudia Sheinbaum llegó a su vista número 16 de las entidades federativas en su gira de rendición de cuentas. Recordó que el 5 de octubre festejará en el Zócalo un año del segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México.

"Nosotros llegamos a seguir luchando por el pueblo de México", dijo al acusar de nueva cuenta al periodo neoliberal.

Reiteró que 13.5 millones de personas mexicanas salieron de la pobreza y se redujo la desigualdad: "Todavía tenemos que seguir trabajando, porque no queremos que haya ninguna familia en pobreza en nuestro país".

"Si me dejan terminar el sexenio, me comprometo a que el salario mínimo va a llegar a 2.5 canastas básicas", añadió.

La Presidenta volvió a reconocer al magisterio, ante los gritos de apoyo de integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y destacó el Día de las Heroínas Anónimas de la Patria, en honor a las mujeres que dieron su vida "por este maravilloso país".

Delfina Gómez, gobernadora mexiquense, agradeció a la Mandataria federal la puesta en marcha del Plan Integral para el Oriente del Estado de México: "Hoy ven con esperanza la construcción de un futuro más próspero".

