Sheinbaum propone ratificar a Jenaro Villamil al frente del SPR por cinco años más

El funcionario, acusado por la oposición de sesgo partidista, comparecerá el 20 de agosto; Morena prevé aprobar su nombramiento

Por El Universal

Agosto 13, 2025 08:23 a.m.
A
Sheinbaum propone ratificar a Jenaro Villamil al frente del SPR por cinco años más

La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Comisión Permanente su propuesta de ratificación de Jenaro Villamil como presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPREM) por un nuevo periodo de cinco años.

El oficio será remitido este miércoles a comisiones, ante las que el funcionario tendrá que comparecer el próximo 20 de agosto.

Villamil fue nombrado en 2018 como titular del SPREM por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para un primer periodo de un lustro, que concluyó en 2023.

Ante la falta de consenso en el Senado para ratificarlo en el cargo por un periodo más, ha permanecido desde entonces como encargado de despacho. Ahora, con la mayoría que tiene Morena en la Cámara Alta, se prevé que su nombramiento sea ratificado sin contratiempos.

La oposición ha acusado a Villamil de convertir al Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano en un órgano partidista en el que no se refleja la pluralidad política del país.

