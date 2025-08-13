Hoy es tiempo de mujeres: Claudia

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, en Palacio Nacional. En el evento, la Mandataria destacó que “no sólo es tiempo de mujeres en México, sino en el mundo entero”.

Recalcó algunas acciones que ha emprendido su gobierno para terminar con la desigualdad entre géneros, entre ellas las reformas constitucionales de igualdad sustantiva —que envió al inicio de su administración— y la creación de la Secretaría de las Mujeres.

Sheinbaum destacó la próxima creación de más de 2 mil 500 Centros Libres, uno por cada municipio del país, y el reparto a cada hogar de una cartilla de los derechos de las mujeres.

Entre otras acciones, resaltó la creación de más de mil Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en todo el país para cuidar a hijos de madres trabajadoras, además de los programas de Bienestar enfocados en sostener a las mujeres en múltiples etapas de la vida.

Por su parte, Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres, lamentó que haya regiones en el mundo donde los derechos de las mujeres siguen en riesgo, incluso derechos fundamentales, como decidir sobre sus cuerpos, en el contexto de reformas que “echan décadas atrás” lo conseguido en la lucha feminista.

“Hoy los avances duramente ganados en igualdad de género están bajo amenaza. Hay un retroceso en los derechos de las mujeres basado en el miedo y la misoginia que puede hacernos retroceder décadas. Los cuerpos y las voces de las mujeres están bajo ataque, la violencia contra las mujeres y el feminicidio siguen siendo una realidad”, destacó Bahous.