Sheinbaum rechaza ruptura con AMLO

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Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que exista una división entre su gobierno y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que su antecesor ha sido "sumamente respetuoso" con las decisiones que ha tomado desde que asumió la Presidencia.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria negó que López Obrador haya intervenido en las decisiones de su administración o que le haya enviado mensajes para indicarle qué hacer.

"El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido sumamente respetuoso con nuestro gobierno, sumamente respetuoso. No ha mandado ningún mensaje: ´haz esto, haz aquello. No estoy de acuerdo con esto que hiciste, no me parece´", sostuvo.

Calificó como "absolutamente absurdo" que se pretenda mostrar una confrontación entre obradoristas y claudistas.

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"No ha habido una sola llamada que me haya dicho: ´haz esto, haz aquello´. Esta idea de que detrás de la Presidenta está gobernando López Obrador es muy machista".

Al referirse a las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a las versiones sobre una supuesta pugna dentro de Morena, Sheinbaum Pardo rechazó que exista una división al interior de la Cuarta Transformación.

"Ahora que pasó lo de Sinaloa, lo de Rocha y demás, ya se inventaron de que hay una pugna interna", afirmó y señaló que sus opositores buscan instalar la idea de que existe una disputa por el control político del movimiento, pero sostuvo que los candidatos de Morena son definidos por la ciudadanía a través de encuestas.

Acusó que desde EU también se busca generar divisiones al interior del gobierno de México, particularmente en el gabinete de seguridad, mediante mensajes en los que se elogia a algunos funcionarios y se cuestiona a otros.