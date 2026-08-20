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Sheinbaum se deslinda de carta de López Beltrán a Trump

La presidenta dijo que no ha hablado con el embajador de EU ni recibió información de Cancillería sobre el caso

Por El Universal

Agosto 20, 2026 10:36 a.m.
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Sheinbaum se deslinda de carta de López Beltrán a Trump
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      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no ha tenido comunicación con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, ni ha recibido alguna llamada o carta de la Secretaría de Relaciones Exteriores relacionada con la misiva que Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, envió al presidente estadounidense Donald Trump tras la cancelación de su visa.

      Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre si había recibido alguna comunicación del embajador estadounidense o de la Cancillería mexicana respecto a la carta enviada por López Beltrán a Trump.

      "No", respondió de manera breve.

      La presidenta también fue cuestionada sobre si conocía las razones por las que el hijo del expresidente decidió enviar la carta al mandatario estadounidense, en la que cuestionó la cancelación de su visa y pidió conocer si Trump estaba enterado de la decisión.

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      "No, ya no voy a hablar de eso ya. Ya di mi opinión sobre el tema, ya lo conocen, ya pasamos a lo que sigue", respondió Sheinbaum.

      López Beltrán hizo pública la carta el pasado 13 de agosto, después de informar que Estados Unidos había cancelado su visa. En la misiva dirigida a Trump, cuestionó que funcionarios estadounidenses hubieran tomado la decisión y sostuvo que no existían pruebas en su contra.

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