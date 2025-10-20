Sheinbaum sobre el PAN: "En el mismo lugar y con la misma gente"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuestionó el relanzamiento de la imagen política del Partido Acción Nacional (PAN), al considerar que la decisión fue insensible ante la situación de emergencia que viven cinco estados del país por las fuertes lluvias registradas en los últimos días.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria lamentó que, mientras miles de familias enfrentan afectaciones severas, el partido opositor haya optado por realizar un acto político.

"Yo más bien diría que fue de muy poca sensibilidad el día que lo hicieron, para empezar. Hay decenas de miles de familias damnificadas, con problemas, y en medio de eso se hace un relanzamiento de un partido político. Podrían haberse esperado 15 días, ¿no? Hasta que definiéramos que la emergencia se levanta", expresó Sheinbaum.

La presidenta consideró que la decisión del PAN refleja su falta de empatía.

"Yo creo que eso habla de su visión y de su falta de sensibilidad y amor al pueblo. Habla mucho el día que lanzan, y segundo, pues ya es en el mismo lugar y con la misma gente, ¿no?", agregó.