Cruz Azul busca acercarse a la cima ante un Necaxa en crisis

Con la motivación de vencer el pasado fin de semana 2-1 al América en el "Clásico Joven", la Máquina del Cruz Azul se acerca cada vez más a la cima del Apertura 2025.

Los dirigidos por Nicolás Larcamón visitan este martes a los Rayos de Necaxa en partido de la fecha 14, en el estadio Victoria de Aguascalientes.

Cruz Azul aspira al primer lugar, sitio que lo tiene Toluca con 31 unidades, mientras que El Azul suma 28 puntos.

Es duelo también tendrá un significado especial para Nicolás Larcamón y el jugador José Paradela, ambos regresarán a Aguascalientes para enfrentar a su exequipo, recordando que el técnico y el mediocampista tuvieron un paso muy exitoso por la institución necaxista.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por su parte, Necaxa se está despidiendo del campeonato, los resultados no fueron los mismos que el semestre anterior y hoy, Fernando Gago su técnico lo sabe, buscará que su equipo intente sumar en lo que le queda del certamen.

Los Rayos marchan en la posición 17 con nueve puntos.

El pasado fin de semana los de Aguascalientes fueron goleados 5-3 ante Tigres, acumulando una racha de cuatro juegos sin conocer la victoria.

Necaxa vs Cruz Azul

Estadio: Victoria.

Hora: 19:00 horas.

TV: Claro Sports.