Ayuda se basará en los censos de damnificados: CS

Pantepec, Puebla.- La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que se analizarán los censos para la que la ayuda que se entregue a los damnificados dependa de sus pérdidas.

En su visita a Pantepec, Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que se mantiene la coordinación con los tres niveles de gobierno para garantizar el apoyo a las personas afectadas.

La mandataria, junto con el gobernador Alejandro Armenta, supervisó avances en limpieza y apertura de caminos, así como el censo a viviendas afectadas.

Precisó que se va a analizar el censo, “y dependiendo de la pérdida que hayan tenido, se va a dar un segundo apoyo. Si se perdió completamente la casa, pues el apoyo va a ser mayor. Sí tuvieron afectaciones menores, entonces va a ser menor”

Agregó que seguirán con la repartición de despensas grandes “en lo que se recupera todo”.

Hasta el reporte del sábado a las 18:00 horas, el número de víctimas por las inundaciones en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, suman 76 las personas fallecidas y 31 las clasificadas como no localizadas.

Además, hasta este domingo, 335 caminos habían sido reabiertos y 329 continuaban cerrados, tras las lluvias e inundaciones de la semana pasada en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

En Veracruz, 34 fallecidas y 14 no localizadas; Hidalgo 22 fallecidas y 12 no localizadas; Puebla, 19 fallecidas y 5 no localizadas; una fallecida en Querétaro; y ninguna fallecida ni no localizada en San Luis Potosí.

Por otra parte, esta semana se inicia la entrega de apoyos económicos a las familias que resultaron afectadas, por las intensas lluvias y desbordamientos de ríos, se anunció en la reunión que la presidenta Sheinbaum y el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca.