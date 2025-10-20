América busca redimirse ante Puebla tras la derrota en el Clásico Joven

En esta jornada a mitad de semana las Águilas del América buscarán retomar la confianza, luego de perder el Clásico Joven ante Cruz Azul (2-1).

Los dirigidos por André Jardine tuvieron momentos de lucidez luego de la anotación de Brian Rodríguez (30´), pero los de la Máquina supieron recuperarse, y de la mano de Gabriel Fernández (32´) e Ignacio Rivero (66´) le dieron la vuelta al marcador.

Por su parte, la Franja del Puebla vivió uno de los partidos más cardíacos de la Jornada 13 frente a los Xolos del Tijuana; con un l doblete de Kevin Castañeda (51´ y 58´) los fronterizos se adelantaron en el marcador, pero el conjunto poblano se emparejó con los goles de Ricardo Marín (66´) y Álvaro de la Rosa (68´).

Todo parecía que Mourad Daoudi El Ghezouani le daría los tres puntos al xolaje al marcar al minuto 70, sin embargo, Carlos Baltazar apagaría las ilusiones de la jauría con su doblete al final del encuentro (82´ y 90+4´), dándole al Puebla su segunda victoria en el Apertura 2025.

Los azulcremas tienen la balanza a su favor, pero los camoteros vienen motivados y quieren seguir dándole a su gente alegrías, tal como lo hicieron en su última visita a la Ciudad de México para enfrentar a los de Coapa; en el Apertura 2024, ganaron por la mínima (0-1) gracias al tanto de Raúl Castillo.

Jardine tendrá una complicada noche este martes, ya que tendrá que recuperar el camino, y peor aún, la confianza de la afición.

El partido que se disputará en el estadio Cuidad de los Deportes se podrá disfrutar a través de la plataforma de streaming ViX, a las 19:00 hrs.