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Sheinbaum y ABM acuerdan disminuir comisiones en pagos de gasolina

La Secretaría de Hacienda coordinó el convenio que busca reducir el costo final

Por El Universal

Abril 27, 2026 09:32 a.m.
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Sheinbaum y ABM acuerdan disminuir comisiones en pagos de gasolina

Ante el incremento en los precios de los combustibles derivado del contexto internacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM) para disminuir las comisiones en los pagos con tarjeta y vales en gasolineras del país.

Acuerdo coordinado por Secretaría de Hacienda para reducir comisiones

El objetivo de esta medida, explicó la mandataria federal, es contribuir a reducir el costo final de la gasolina magna, premium y el diésel, en beneficio de los consumidores.

Durante la conferencia matutina de este lunes, Sheinbaum Pardo detalló que el acuerdo fue alcanzado bajo la coordinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encabezada por Edgar Amador, en conjunto con Emilio Romano Mussali, titular de la ABM.

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"Hoy vamos a anunciar la disminución de las comisiones en el pago de las gasolinas y del diésel, tanto para quienes pagan con tarjeta de crédito o débito como para aquellos que utilizan vales. Este es un acuerdo en el que participó desde Banco de México y las distintas asociaciones, coordinado por Hacienda", señaló la presidenta.

Participación de empresas gasolineras y apoyo a la economía familiar

La titular del Ejecutivo federal subrayó que en este esfuerzo también participan empresas gasolineras y estaciones de servicio, y que uno de los principales objetivos es continuar reduciendo, particularmente, el precio del diésel.

Asimismo, destacó que la medida busca apoyar la economía de las familias mexicanas ante el entorno internacional que ha presionado al alza los costos de los energéticos.

Sheinbaum adelantó que, como parte de la conferencia, el titular de Hacienda ofrecerá más detalles del acuerdo, mientras que el presidente de la ABM explicará la relevancia de esta estrategia para el sistema financiero y los consumidores.

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