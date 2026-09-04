Sinaloa encabeza asesinatos de mujeres durante este año

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Culiacán, Sin.- En medio de la guerra entre grupos delictivos que vive Sinaloa desde hace casi dos años, la entidad registra este 2026 un aumento en los asesinatos de mujeres, ubicándose a la cabeza en este delito a nivel nacional.

Del 1 de enero al 31 de agosto, Sinaloa contabilizó 85 muertes violentas de mujeres, de acuerdo con cifras de colectivos; la mayoría de los crímenes ocurrió en Culiacán, Mazatlán y Escuinapa. Tan sólo entre julio y agosto sumaron 37 casos, 43.5% del total.

Estas cifras difieren de las oficiales, que marcan 76 asesinatos en el mismo periodo.

Estos asesinatos se incrementaron al tiempo que la violencia se acrecentó en el sur de la entidad. Datos de colectivos reflejan que en los primeros ocho meses del año los asesinatos de mujeres se concentraron en Culiacán, con 44; Mazatlán, 18, y Escuinapa, 10.

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Dichas cifras son más preocupantes si se toma en cuenta que el año 2025 cerró con 102 asesinatos de mujeres.

De acuerdo con el Reporte de Género del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a julio de este año, el estado de Sinaloa registró 54 feminicidios, la cifra más alta en el país, y 10 homicidios dolosos, para un total de 64 muertes violentas.

En el mismo periodo, el municipio con mayor número de feminicidios de todo el país fue Culiacán, con 34 casos.

En este contexto, la respuesta oficial de la titular del Instituto Municipal de las Mujeres en Escuinapa, Cecilia López Burgueño, es que la violencia en su conjunto supera su capacidad de atención institucional.

A nivel estatal, ni siquiera hay una repuesta... A más de dos meses de haber asumido la titularidad de la Secretaría de la Mujer en el estado, Brenda García Félix no respondió a las solicitudes de escuchar sus puntos de vista y acciones implementadas ante los asesinatos de mujeres.

El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa, aseguró que es obvio que se requiere un cambio en las estrategias de seguridad e inhibición del delito en la entidad.