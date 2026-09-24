Colocan vallas alrededor de Bellas Artes, previo a Marcha
Vallas metálicas se apilaron y colocaron en puntos clave de la CDMX como el Edificio Guardiola y Bellas Artes.
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Empleados de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) de la Ciudad de México (CDMX) colocaron vallas de metal alrededor del Palacio de Bellas Artes y del Edificio Guardiola.
Acciones de la autoridad
En un recorrido hecho por EL UNIVERSAL, se observó un camión estacionado entre la Alameda Central y dicho museo, del cual los trabajadores bajaban diferentes vallas metálicas azules que apilaban en el piso.
Además, se constató que el Palacio de Bellas Artes quedó completamente cercado, a excepción de dos puertas localizadas del lado de esta Alameda, custodiada por guardias de seguridad y a través de las cuales los turistas entran a las diferentes exhibiciones albergadas.
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Por otro lado, en el Eje Central Lázaro Cárdenas, entre las Avenidas 5 de Mayo y Francisco I. Madero, se vieron al menos cuatro montones de vallas de metal, de las que algunas fueron colocadas frente al Edificio Guardiola.
Cronología del caso
Cabe decir que el próximo sábado 26 de septiembre se cumplen 12 años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", localizada en la localidad de Ayotzinapa, en el municipio de Tixtla, Guerrero.
Este 24 de septiembre, familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Isidro Burgos participaron en un mitin, frente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Al finalizar manifestantes se retiraron y emprendieron el regreso hacia su campamento instalado en Paseo de la Reforma.
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