Soldó la puerta con su esposa dentro: expolicía a proceso

El expolicía municipal Sergio "N", alias "Cholo", quien presuntamente soldó la puerta de su casa con su esposa dentro, fue vinculado a proceso penal por los delitos de violencia familiar y privación ilegal de la libertad.

La Fiscalía General del Estado expuso que el imputado se aprovechó de su cargo policial generando un entorno de control y sometimiento en perjuicio de la víctima.

De acuerdo con las investigaciones, el otrora oficial ejerció violencia física y psicológica de manera reiterada durante su relación de matrimonio, hechos que se prolongaron en el tiempo.

El pasado 19 de enero de 2026 encerró a la víctima en su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Guadalupe Peralta, al soldar la puerta exterior del inmueble, sin posibilidad de que pudiera salir.

La FGE dijo que tras la denuncia presentada, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y de Género integró la carpeta de investigación correspondiente, recabando los datos de prueba necesarios.

Como resultado de dichas diligencias, la fiscalía obtuvo una orden de aprehensión en contra de Sergio, que elementos de la Policía de Investigación Criminal cumplimentaron en el fraccionamiento La Terraza.

En la audiencia preliminar, el juez de control determinó vincular a proceso a Sergio "N" por ambos delitos, al considerar suficientes los datos de prueba presentados por la representación social.

A petición del Ministerio Público, el órgano jurisdiccional impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Cereso de varones de Aguascalientes y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, con el fin de continuar con el esclarecimiento de los hechos y garantizar el acceso a la justicia para la víctima.