"Somos los nietos del 68"

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Ciudad de México.- Miles de estudiantes alzaron la voz para exigir un alto a la militarización del país, que desde el 2 de octubre de 1968 persiste y se incrementa cada vez más.

Desde la Plaza de las Tres Culturas y hasta el Zócalo, jóvenes exigieron menos presupuesto a organizaciones militares del gobierno y mejores oportunidades educativas y laborales para ellos, así como justicia para las víctimas de violencia y opresión por parte del Ejército.

Ahí, los jóvenes acusaron represión y exigieron su derecho a la libre manifestación, al denunciar que policías vestidos de civiles los intimidaron y les quitaron sus pertenencias.

Las juventudes realizaron pintas en las instalaciones del Metro: "Pinches puercos", "2 de octubre no se olvida", "Palestina vencerá" y "Fue el Estado" fueron algunas de las frases que representaron la lucha estudiantil.

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Desde el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el Comité 68 Pro Libertades Democráticas encabezó la movilización al grito de: "¡2 de octubre no se olvida, es de lucha combativa!", seguidos de padres de Ayotzinapa, normalistas, un contingente de activistas que exigió un alto al genocidio en Palestina, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Con las consignas: "Vivos se los llevaron, vivos los queremos", "Queremos escuelas, queremos trabajo, no queremos militares", "Fue el Ejército" y "No es una guerra, es genocidio", avanzaron hacia el Centro Histórico, mientras el bloque negro rompió cristales y derribó algunas vallas.

"Las detenciones arbitrarias, la fabricación de carpetas de investigación y los presos políticos son otra realidad negada por este gobierno", afirmaron.