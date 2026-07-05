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Somos México alista elección de candidatos

Por El Universal

Julio 05, 2026 03:00 a.m.
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Somos México alista elección de candidatos
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      Ciudad de México.- El nuevo partido político nacional Somos México hizo la instalación de su comité en la Ciudad de México, con lo cual dio banderazo al proceso con el fin de elegir candidatos, donde se descartó incluir a exmorenistas, además del proceso legal contra el Instituto Nacional Electoral, que busca eliminar la palabra "México" y las siglas "MX".

      En un salón de fiestas al sur de la capital del país, se eligió a Juan Manuel Orozco como presidente de este partido en la Ciudad de México y a la expriísta, Rosario Guerra, como secretaria general, en un evento donde asistieron los lideres nacionales de SomosMX, ex consejeros del INE y académicos.

      Emilio Álvarez Icaza, representante de Somos México ante el Instituto Nacional Electoral y quien encabezó el evento, dijo que su partido está listo para competir en la capital del país en el 2027 y para ganar algunas alcaldías y diputaciones locales "ante el desgaste, la corrupción y el mal gobierno de Morena".

      En entrevista expuso el primer evento como partido con registro da cuenta de que "estamos en la ciudad y vamos a la disputa de la ciudad. Y tenemos ya presencia en todos los distritos federales, todos los distritos locales y en todas las alcaldías de la ciudad".

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      Recordó que es un movimiento que aglutina ciudadanos libres, académicos, periodistas y se comenzará en breve a analizar el tema de la elección de candidatos con la finalidad de sacar del poder al "gobierno autoritario morenista" en la capital del país y a nivel nacional en el 2030.

      Rechazó que SomosMX sea un partido de viejos, como aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum y recordó a los Bartlett, a los Muñoz Rocha, a los López Obrador, que son políticos no sólo más viejos y señalados por casos de corrupción.

      El exsenador denunció que el INE quiere prohibirles emplear el vocablo "México", así como "MX" y el color rosa con el cual se han dado a conocer, a pesar de que hace 18 meses les fue autorizado e inclusive ganaron un juicio en el Tribunal Electoral.

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