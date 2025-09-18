"Son demasiado burdos": Sheinbaum sobre amparos a nombre de hijos de AMLO

Luego que ayer miércoles Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, rechazó que él y su hermano Gonzalo hayan tramitado algún amparo para evitar una detención en su contra, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que esto es parte de una "campaña de calumnias" que busca dañar y desacreditar al movimiento de la 4T, del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de sus hijos.

La jefa del Ejecutivo federal afirmó en conferencia de prensa que se debe de investigar quién o quienes fueron la personas que presentaron estos amparos.

"Ellos, Andrés Manuel López Beltrán sacó ayer una carta, ya desmintieron que ellos presentaron los amparos. Hay un abogado que ya dijo que él no presentó nada. Es parte de la campaña de calumnias, así de sencillo.

"¿Cómo es posible? Imagínense esto, no sé quién, pero tiene que saber sé quién, porque tiene que saberse Quién puso estos amparos y por qué. ¿Cómo es posible que a los hijos del presidente López Obrador alguien a su nombre pongan paros en distintos lugares del país. ¿Con qué motivo? Evidentemente la calumnia, desacreditar. Es sencillamente parte de una campaña política en contra de nuestro movimiento, del presidente López Obrador, de sus hijos, que nos escucha, que nos ve.

"Imagínense que de pronto ustedes, alguien, aparece por ahí un amparo que dice `No me vayan a investigar´. A cualquiera de ustedes, imagínense que alguien les hubiera puesto un amparo en su nombre, ¿cuál sería el objetivo? Pues desprestigiarlos. Es parte de esta campaña. Vean hoy a todos los comentócratas todos todos todos todos. Lo mismo, pero lo mismo todos dicen lo mismo, ¿quién se los dicta? habría que ver porque se los dictan Cómo es que todos dicen lo mismo (...) ¿Qué sentido tendría poner los amparos? Desacreditar, calumniar", dijo.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal califico como "demasiado burdos" estos intentos que intentan dañar al expresidente López Obrador y a lo que representa el movimiento de la llamada Cuarta Transformación.

"¿Debería de ser de ser investigado estos amparos?", se le insistió.

"Sí tiene que saberse quién puso esos amparos, porque tiene un sentido desprestigiar y de calumniar a unas persona y tiene un sentido de dañar al presidente López Obrador y a lo que representa nuestro movimiento, evidente. Bueno, son demasiado burdos, burdísimos.

"Afortunadamente, pues muy rápido ellos contestaron o Andrés Manuel López Beltrán contestó", respondió.

Descarta que estén en casos de "huachicol" fiscal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no están mencionados los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador en la investigación del huachicol fiscal.

"¿Usted tiene conocimiento si los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador están mencionados en el expediente de este caso en la Fiscalía General de la República?", se le preguntó.

"No", respondió la presidenta Claudia Sheinbaum al descartar la vinculación de los hijos de López Obrador.

Ayer, Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, rechazó que él y su hermano Gonzalo hayan tramitado algún amparo para evitar una detención en su contra.

Sheinbaum Pardo indicó que, el tema del huachicol fiscal lo habló con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, "en el acuerdo que tenemos en este entendimiento viene el tema de combatir conjuntamente el tráfico ilegal de combustible".

Reiteró que la investigación comenzó en marzo de este año aduanas toma conocimiento de un buque que llega a Tampico proveniente de Estados Unidos.

"El permiso con el que quiere entrar a descargar el contenido del buque es un permiso temporal de una sustancia química, de naftas. Se dan cuenta que probablemente ahí viene combustible, que no vienen altas. Detienen al buque", señaló.

"AMLO, en el corazón del pueblo de México"

"El presidente López Obrador se quedó en el corazón del pueblo de México", expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En su conferencia mañanera de este jueves 18 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que "ya es muy difícil" que la gente haga caso a las televisoras que, dijo, atacan todos los días a su gobierno.

Acusó que cuando no había redes sociales, en la televisión no se abrían espacios para las opiniones, pero "ahora ya es más plural".

"Toda la gente ya se forma de muchas maneras y lo ve reflejado en su vida cotidiana. 13.5 millones de personas salieron de la pobreza, se redujo la desigualdad (...) El presidente López Obrador se quedó en el corazón del pueblo de México y ahí va a permanecer eso, por más que los medios digan lo que quieran decir.

"Y en nuestro caso, pues gobernamos con los mismos principios, en este momento la Presidenta es quien gobierna con su equipo el país, pero tenemos los principios que nos llevaron, al movimiento de transformación, a ganar en el 2018 y nunca vamos a traicionar eso", comentó.

