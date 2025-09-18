BAD BUNNY, EL MÁS NOMINADO DE LOS LATIN GRAMMY

Bad Bunny lideró este miércoles las nominaciones de la edición 26 de los Latin Grammy, con doce candidaturas, seguido de los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Edgar Barrera, quienes acumularon diez menciones cada uno.

El artista puertorriqueño logró consolidar el éxito de ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS (DTMF)’, su séptimo trabajo publicado el pasado 5 de enero, en tres de las categorías reina, incluida mejor grabación del año, mejor canción del año y mejor álbum del año.

En la carrera por alzarse con el galardón a mejor proyecto del año, Bad Bunny competirá junto al español Alejandro Sanz, por su ‘¿Y ahora qué?’; su ‘paisano’ Rauw Alejandro, con ‘Cosa nuestra’; o la estrella cubana-estadounidense Gloria Estefan, con su disco ‘Raíces’, entre otros.También la mexicana Natalia Lafourcade -la artista femenina con más Latin Grammy ganados de la historia- obtuvo ocho nominaciones, gracias a su más reciente álbum de estudio, ‘Cancionera’, que competirá por el mejor álbum del año, junto a Carín León, Vicente García, Liniker, Joaquina y Elena Rose. La edición 26 de los premios se realizará el próximo 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas (NV, EE.UU.).