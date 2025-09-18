Extraditan a “El Abuelo

CIUDAD DE MÉXICO.- Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” e identificado como presunto líder de la organización criminal “La Barredora”, está siendo trasladado a México desde Paraguay en un avión ejecutivo Bombardier Challenger 605, matrícula XB-NWD, que utiliza la Fiscalía General de la República (FGR) para las extradiciones y transportes de sus funcionarios.

De acuerdo con el de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, el también llamado “Comandante H”, será llevado al Centro Federal de Reinserción Social No. 1, ubicado en el Estado de México y se prevé que aterrice a las 10:33 de la noche de este miércoles 17 de septiembre en la isla de Cozumel, Quintana Roo, para después de una escala retomar su trayecto final en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, según autoridades.

La Fiscalía de Paraguay informó que “El Abuelo”, fue expulsado de dicho país ya que su ingreso y estancia fue irregular.

La plataforma FlightAware, registra en tiempo real el vuelo de traslado de Bermúdez Requena, quien ya salió de Paraguay con destino a territorio mexicano.

FlightAware muestra que el vuelo de Requena viaja a 10,350 metros de altitud y a una velocidad cambiante con el paso de los minutos, estimada de entre 798 kilómetros por hora (km/h) y 807 km/h.

Al corte de las 3:50 hora local, el vuelo de traslado del presunto líder criminal de “La Barredora”, está cruzando por Brasil, país donde autoridades afirman que Requena ingresó con destino a Paraguay desde hace meses.

De acuerdo con flightaware.com, el sitio de rastreo de vuelos, el Bombardier Challenger 605, matrícula XB-NWD de la FGR, despegó la noche del martes de Toluca a Cozumel y de ahí se dirigió hacia Asunción, la capital paraguaya.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que el traslado de Bermúdez Requena, requerido por un juez de Tabasco por delitos de narcomenudeo, extorsión y secuestro exprés, se realizó gracias al trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad, FGR, Centro Nacional de Inteligencia, cancillería y el Instituto Nacional de Migración, con apoyo de las autoridades de Paraguay.