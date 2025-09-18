Fiestas patrias en SGS con saldo blanco: GCM

Las celebraciones del Grito de Independencia y el desfile conmemorativo del 16 de septiembre en Soledad de Graciano Sánchez transcurrieron en calma, sin embargo, se atendieron algunos incidentes sin consecuencias mayores, informó el director de la Guardia Civil Municipal, Víctor Aristarco Serna Piña.

Refirió que entre los incidentes únicamente se reportaron 10 accidentes viales menores en un lapso de 24 horas, sin lesionados ni causados por cuestiones del consumo de alcohol, la mayoría ocasionados por la lluvia registrada la noche previa.

En cuanto a traslados médicos, se realizaron tres: uno por desmayo, otro por accidente vial y uno más debido a la ingesta de pastillas.

Sobre el ambiente festivo, dijo que no hubo bailes callejeros en la vía pública, únicamente convivencias familiares y eventos organizados en viviendas particulares sin que hubiera alteración al orden público.

“Fueron puros daños menores, golpes por alcance en cuestión de vialidad y en cuestión de seguridad no hubo bailes, sólo los eventos familiares”.

Destacó que en los trabajos que se realizan de forma permanente, como es el operativo “BOMI” (Base de Operaciones Mixtas), el cual se lleva a cabo en coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Guardia Civil Estatal, se logró inspeccionar y consultar en Plataforma México a 40 personas, así como a 15 vehículos y motocicletas.

Además de que se atendieron tres auxilios y se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) a tres individuos por delitos del fuero común.

Destacó la captura de cuatro objetivos prioritarios generadores de incidencia delictiva. También se puso a disposición de la autoridad competente a 24 personas por posesión de metanfetaminas y enervantes; dos detenidos por portación de arma de fuego y uno más por portación de arma prohibida.

En hechos distintos, oficiales municipales arrestaron a tres personas por presunta riña y lesiones, a un sujeto por presunta violencia familiar, a otra persona por presuntos daños a la propiedad, y a una más por presunto robo a casa habitación.