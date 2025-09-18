Acéfala, delegación de la FGE en la Huasteca

logo pulso
Septiembre 18, 2025
CIUDAD VALLES.- La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha nombrado al nuevo delegado (a) después de la salida de Juana Irma Azuara Lárraga, quién fue electa jueza a nivel estatal. 

Luego de que la que fuera delegada durante un par de años en la Cuarta Delegación, la FGE no ha dado a conocer un nombramiento oficial de quién se quedará en el lugar de Azuara Lárraga, quien se postuló para juez distrital en la pasada elección de personas juzgadoras, el 1 de junio. 

Por lo pronto, hay rotación de personas encargadas de la oficina de la delegación, que son los Agentes del Ministerio Público que no tengan audiencias pendientes en la jornada, y que se encuentran en esta dinámica antes de que se cumpliera la primera quincena de septiembre, fecha en la que Azuara Lárraga quedaría a disposición de la Judicatura del Estado.

