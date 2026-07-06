S&P advierte débil crecimiento en México por revisión del T-MEC

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La agencia calificadora S&P Global Ratings advirtió que México enfrentará un entorno de persistente incertidumbre para los inversionistas y un débil crecimiento económico mientras continúen las negociaciones para revisar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Negociaciones y temas clave del T-MEC

La firma explicó que, tras no alcanzarse un acuerdo para renovar el T-MEC antes de la fecha límite del 1 de julio, el tratado permanece vigente y será revisado anualmente durante los próximos 10 años, hasta que los tres países acuerden una nueva versión, en un contexto donde la siguiente ronda de negociaciones está programada para finales de julio.

Recordó que entre los principales temas de discusión se encuentran el fortalecimiento de las reglas de origen y de las cadenas regionales de suministro para reducir la dependencia de insumos provenientes de China, además de asuntos sectoriales como la política energética de México.

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Impacto económico y perspectivas según S&P

S&P señaló que su escenario base considera que México conservará un acceso favorable al mercado estadounidense, mejor que el de la mayoría de los países, pese a las tensiones comerciales.

La calificadora estimó poco probable una ruptura de la relación comercial entre ambos países, debido a la profundidad de sus vínculos económicos. Recordó que el comercio bilateral ascendió a 801 mil millones de dólares en 2025.

Añadió que, pese a la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos y a una mayor supervisión del cumplimiento de las reglas de origen del T-MEC, el arancel efectivo aplicado a las exportaciones mexicanas permanece en un nivel de un solo dígito, inferior al que enfrentan la mayoría de los países.

Además, destacó que las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos crecieron 8% en 2025 y acumularon un avance de 21% entre enero y mayo de este año.

No obstante, la agencia consideró que un periodo prolongado de negociaciones mantendrá la incertidumbre entre los inversionistas, lo que seguirá limitando la inversión y el crecimiento económico. Bajo ese escenario, prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) de México crezca alrededor de 1% en 2026.

La calificadora agregó que la combinación de bajo crecimiento y una mayor rigidez presupuestaria restringe la capacidad del gobierno para avanzar en la consolidación fiscal, factor que motivó el cambio de perspectiva de la calificación soberana de estable a negativa en mayo pasado.

S&P recordó que en los próximos 24 meses podría reducir la calificación soberana si México no disminuye oportunamente sus déficits fiscales para estabilizar la deuda pública, el costo por intereses y los pasivos contingentes.

También advirtió que una eventual afectación a la relación comercial o económica con Estados Unidos podría debilitar la estabilidad económica y la posición externa del país.

En contraste, señaló que la perspectiva podría regresar a estable si las políticas públicas logran una consolidación fiscal significativa y un mayor dinamismo de la inversión privada que fortalezca el crecimiento económico y contribuya a estabilizar las finanzas públicas.