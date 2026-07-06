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Florencia Pessarini

Buenos Aires, 6 jul (EFE).- Nuevas pruebas exhibidas este lunes en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona revelaron que los asistentes del astro y su médico de cabecera, Leopoldo Luque, conocían el deterioro de su estado de salud meses antes de su fallecimiento pese a que minimizaban las advertencias públicas de las hijas del 'Diez' sobre la condición de su padre.

Juicio por muerte de Maradona revela conocimiento previo del deterioro de salud

Las pruebas -mensajes de audio y de texto- fueron incorporadas durante la declaración de Vanesa Morla, hermana del abogado y apoderado de Maradona, Matías Morla, e integrante del equipo que administraba los asuntos personales, comerciales y legales del exfutbolista.

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"Yo pensaba que Diego estaba bien", afirmó la testigo al comenzar su declaración.

Sin embargo, la Fiscalía reprodujo mensajes intercambiados entre ella y Luque en los meses previos al fallecimiento que mostraron que estaban al tanto del grave deterioro del astro y que el equipo de asistentes participaba de decisiones vinculadas con su tratamiento.

Casi un año antes de la muerte de Maradona, Luque le envió a Vanesa Morla estudios clínicos que, según escribió, "dieron mal".

Un mes después, ella le reenvió a él un audio de un médico que trató a Maradona que advertía que el 'Diez' presentaba "una ascitis muy grande en el abdomen", le transmitía que sospechaba una enfermedad hepática y cuestionaba que Luque no hubiera encargado los estudios necesarios para confirmarlo.

"A este muchacho lo podemos ayudar, pero si lo queremos cuidar hagamos las cosas bien", decía el profesional, quien consideraba que el cuadro requería atención clínica especializada. "Un boludo. No le contesté más", le dijo entonces Vanesa Morla a Luque.

Testigos y médicos admiten en juicio que Maradona estaba en grave estado

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 a causa de un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada.

La autopsia arrojó una cirrosis hepática, una patología pulmonar de larga data, un "aumento monstruoso de la cavidad abdominal" y graves alteraciones en sus riñones y especialmente en el corazón.

En abril de 2020, Luque escribió a la asistente que Maradona permanecía "todo el día en pedo (borracho) y empastillado" y ese mismo mes agregó, tras visitarlo: "No sabía dónde estaba parado, era como hablarle a un ente".

También trascendió un mensaje enviado por Luque a fines de junio de ese año en el que advertía: "El tipo en cualquier momento la puede quedar(morirse)", y señalaba la necesidad de tener "los papeles ordenados".

No obstante, consultada por ese material, Vanesa Morla declaró: "En mi mundo no existía la posibilidad de que pudiera pasar la muerte de Maradona. Para mí era un lenguaje médico. Ahora, escuchando esto, lo puedo tomar como que me está pidiendo si le puedo facilitar cosas que estaban a mi alcance".

En otro intercambio, Luque informó a Vanesa Morla que Gianinna Maradona, una de las hijas del astro, lo había llamado para preguntar por la salud de su padre y comentó que solo le brindó información "hasta ahí nomás", mientras que la asistente le respondió: "No le des mucha bola (atención)".

Tanto Gianinna como su hermana Dalma advirtieron durante ese año de manera pública el deterioro de salud de su padre y que su equipo lo mantenía aislado.

El pasado jueves declaró en el juicio Matías Morla, abogado y apoderado de Maradona que está acusado en dos causas paralelas por cuestiones vinculadas al usufructo de la marca comercial y la imagen del exfutbolista.

En esa audiencia, se exhibieron audios de junio de 2020 en los que Morla le pedía al astro que grabara un video demostrando que se encontraba bien.

"Gianinna está instalando que vos estás preso ahí y que estás todo el día borracho. Y yo estoy diciendo que tenés un contrato con un club (...), que estás en un estado normal, de lucidez", dice Morla y luego agrega: "Yo estoy explicándole a los patrocinadores que estás bien".

Audios y mensajes muestran preocupaciones sobre salud de Maradona antes de su muerte

En el juicio por la muerte de Maradona están acusados siete médicos que lo trataron previo a su muerte: Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical Nancy Forlini, el médico clínico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, el enfermero Ricardo Almirón y el psicólogo Carlos Díaz.