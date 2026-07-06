FGR detiene a dos mujeres con 385 mil dólares en Sonora

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Autoridades federales

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que se trasladaban en un autobús de pasajeros con más deLa(FGR) a través de lade Control Regional (Fecor) informó que inició unaen contra de las dos personas, por su probable participación en la comisión del delito dede procedencia ilícita.En atención a una, elementos de la(PFM) de la Agencia deCriminal (AIC) se trasladaron a las inmediaciones de la, tramo Santa Ana – Hermosillo, kilómetro 33, en Hermosillo, Sonora, donde ubicaron un autobús de pasajeros descrito en la denuncia.Los elementos policiales marcaron el alto al conductor del autobús, y al efectuar unaque habían sido descritas en la denuncia recibida, y a quienes, las autoridades les aseguraronestadounidenses.Al no poder acreditar lade los recursos, fueron puestas a disposición de lade Control Regional (Fecor) en el estado.El agente delresolverá lade las personas detenidas, dentro del tiempo constitucional, mientras realiza loscorrespondientes y procede conforme a derecho.