FGR detiene a dos mujeres con 385 mil dólares en Sonora
La Fiscalía General de la República inició investigación por posible delito de recursos ilícitos.
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Autoridades federalesdetuvieron a dos mujeres
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que se trasladaban en un autobús de pasajeros con más de 385 mil dólares.
La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) informó que inició una investigación en contra de las dos personas, por su probable participación en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En atención a una denuncia anónima, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se trasladaron a las inmediaciones de la carretera México 15, tramo Santa Ana – Hermosillo, kilómetro 33, en Hermosillo, Sonora, donde ubicaron un autobús de pasajeros descrito en la denuncia.
Los elementos policiales marcaron el alto al conductor del autobús, y al efectuar una inspección, detuvieron a dos mujeres que habían sido descritas en la denuncia recibida, y a quienes, las autoridades les aseguraron 385 mil 400 dólares estadounidenses.
Al no poder acreditar la legal procedencia de los recursos, fueron puestas a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en el estado.
El agente del Ministerio Público de la Federación resolverá la situación jurídica de las personas detenidas, dentro del tiempo constitucional, mientras realiza los trámites legales correspondientes y procede conforme a derecho.
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