Capturado, presunto asesino de limonero

Las autoridades mexicanas anunciaron el martes la detención de un sospechoso del asesinato de un líder de los productores de limón del occidente del país que fue localizado muerto en su vehículo luego de denunciar las redes de extorsión que operan en el violento estado de Michoacán.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dijo en su cuenta de X que tras un operativo que se realizó en Michoacán por el homicidio de Bernardo Bravo, dirigente de los citricultores de la región, fue arrestado un hombre que ha sido señalado como uno de los presuntos responsables del cobro de cuotas de extorsión a productores limoneros del municipio de Apatzingán, donde operan distintos grupos criminales.

El detenido fue identificado como Rigoberto “N”, alias “El Plátano”, y fue apresado el lunes cuando se trasladaba en una motocicleta por una vía de la localidad de Cenobio Moreno del municipio de Apatzingán, indicó la fiscalía estatal. En la operación que llevó a la captura del sospechoso participaron elementos del ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía de Michoacán.

Al sospechoso le incautaron presunta droga, dinero en efectivo y tres teléfonos celulares, señalaron las autoridades estatales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán, informó que según las investigaciones en marcha Bravo fue asesinado la noche del domingo en otro lugar y su cuerpo, con un disparo en la cabeza, fue colocado en el vehículo en un camino de Apatzingán.

En entrevista con la periodista Carmen Aristegui, Torres Piña dijo que el limonero tenía asignado personal de seguridad del estado de Michoacán y que disponía de un vehículo con blindaje.

El fiscal señaló que, según los vídeos de las cámaras de seguridad, Bravo salió el domingo por la mañana de Morelia, capital de Michoacán, en un vehículo blanco porque aparentemente lo habían citado a Cenobio Moreno.

Se cree que acudió solo a esa reunión y después hubo un cambio de vehículo.

“Quien lo cita pudo haber sido algún líder criminal en la zona de Cenobio”, precisó Torres Piña.