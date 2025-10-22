logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARI TERE ESPERA A SU BEBÉ

Fotogalería

MARI TERE ESPERA A SU BEBÉ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Billetes de 20 pesos dejarán de circular: BM

El Banco de México presentó la nueva familia de billetes

Por El Universal

Octubre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Billetes de 20 pesos dejarán de circular: BM

A través de su cuenta oficial de X, el Banco de México presentó la nueva familia de billetes que deja fuera de circulación ejemplares del billete de 20 pesos, pues, la renovación de las denominaciones será a partir de los billetes de 50.

Este cambio pretende “hacerlos más seguros y así, inhibir su falsificación, aumentar su durabilidad en circulación, e incorporar características para facilitar su utilización”, según la publicación de Banxico.

El banco central mexicano ya había anticipado este cambio advirtiendo que los 20 pesos serían una denominación paulatinamente sustituida por una moneda, para una mayor vida útil, así como mejorar en costos de fabricación y mantenimiento.

El billete que quedará en proceso de retiro será el que pertenece a la familia F, es decir, aquel que tiene en el anverso la imagen del expresidente Benito Juárez y en el reverso una vista panorámica de la zona arqueológica de Monte Albán.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por el momento el billete tricolor conmemorativo de la Independencia de la misma denominación, pero de la familia G no ha sido clasificado en “proceso de retiro”.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Capturado, presunto asesino de limonero
Capturado, presunto asesino de limonero

Capturado, presunto asesino de limonero

SLP

AP

Anuncia la SSPC captura del sospechoso del asesinato de Bernardo Bravo, en Michoacán

Billetes de 20 pesos dejarán de circular: BM
Billetes de 20 pesos dejarán de circular: BM

Billetes de 20 pesos dejarán de circular: BM

SLP

El Universal

El Banco de México presentó la nueva familia de billetes

Ve Adán Augusto una “campañita” en denuncias
Ve Adán Augusto una “campañita” en denuncias

Ve Adán Augusto una “campañita” en denuncias

SLP

El Universal

Decomisa Profepa reptiles y arañas en SL
Decomisa Profepa reptiles y arañas en SL

Decomisa Profepa reptiles y arañas en SL

SLP

El Universal