Suman aceite a la alacena del Bienestar

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Ciudad de México.- El gobierno ya no sólo vende —bajo su línea de productos Bienestar— café, chocolate, leche, tortillas, miel, frijoles, lentejas y harina: ahora suma aceite para cocinar a la lista.

Las 26 mil Tiendas Bienestar en todo el país ya ofrecen este aceite vegetal comestible en dos presentaciones: de medio litro, con un precio de 21.50 pesos, y de 900 mililitros, a 38.50 pesos.

En la declaración nutrimental se informa que este aceite contiene grasas saturadas, grasas trans, que está hecho de aceite vegetal no hidrogenado y que contiene uno o más de los siguientes aceites comerciales: soya, canola, maíz, girasol, cártamo y algodón.

El 4 de abril del año pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que su gobierno impulsaría la producción y venta a precios justos de productos como café, chocolate, frijol y miel, todos bajo la marca Bienestar, iniciada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien creó secretarías y programas bajo este mismo nombre.

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Tres meses después, el 10 de julio, la Jefa del Ejecutivo federal encabezó la presentación de Chocolate Bienestar.

En noviembre pasado, la Mandataria federal anunció el lanzamiento de Tortillas Bienestar, producida con maíz nativo, nixtamalizado y con manos campesinas. Junto a las Tortillas, también se presentaron Tostadas Bienestar y Totopos Bienestar.