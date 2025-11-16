logo pulso
MACSTORE ESTRENA SU NUEVA TIENDA EN PLAZA SENDERO

MACSTORE ESTRENA SU NUEVA TIENDA EN PLAZA SENDERO

Tazas locas se descarrilan en Feria Yucatán

Dos personas vivieron un susto al descarrilarse un juego mecánico en la Feria Yucatán Xmatkuil.

Por El Universal

Noviembre 16, 2025 01:44 p.m.
A
Tazas locas se descarrilan en Feria Yucatán

MÉRIDA, Yuc., noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- Un accidente se registró en la Feria Yucatán en Xmatkuil, luego de que el juego mecánico de las tazas locas saliera de la riel con dos personas a bordo.

Posterior al incidente, el juego fue clausurado.

Los hechos ocurrieron en el segundo fin de semana de Xmatkuil, la noche del sábado.

Se reconoció poco después, el mal funcionamiento de uno de los juegos mecánicos Instalados en esa feria anual.

Una de las asistentes a Xmatkuil captó en video el momento en el que una de las tazas locas se desprendió cuando dos personas se encontraban a bordo.

Por suerte no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, los usuarios se encontraban asustados por lo ocurrido.

"Nuestro personal realizó una inspección técnica en el lugar y continuará verificando el cumplimiento estricto de dictámenes de mantenimiento, seguros de responsabilidad civil y revisiones diarias obligatorias", señalaron autoridades de Protección Civil de Yucatán (Procivy).

