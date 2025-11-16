Tras tres años, abre por completo la L1 renovada

Ciudad de México.- A tres años y cuatro meses de haber iniciado la modernización de la Línea 1 del Metro, este domingo reabrirá el último tramo que va de Juanacatlán a Observatorio, por lo que el servicio será continuo en sus 20 estaciones.

Al respecto, usuarios dividen opiniones sobre la efectividad de los trabajos realizados. Mientras que especialistas coinciden que las acciones arrojaron una curva de aprendizaje que el Gobierno de la Ciudad de México podrá utilizar para futuras rehabilitaciones, como las que se han anunciado para las líneas 3 y A, entre ellas, y la importancia de dar mantenimiento.

Los cambios de balasto, rieles, durmientes, rehabilitación de imagen de estaciones, cárcamos y adquisición de 29 trenes nuevos comenzaron el 11 de julio de 2022 y significó un costo total de 37 mil millones 374 mil 793 pesos a pagar a 19 años, mediante el Proyecto para la Prestación de Servicios a Largo Plazo (PPS).

Al respecto, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó vía transparencia a El Universal que se ha liquidado al consorcio chino encargado de los trabajos, CRRC Zhuzhou Locomotive, desde 2021 hasta mayo de 2025, un monto de 2 mil 236 millones 309 mil 332 pesos; la deuda concluirá en el año 2039.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Gobierno de la Ciudad de México proyectó que la obra de modernización abarcaría un periodo de 13 meses, de julio de 2022 a agosto de 2023; sin embargo, el proceso de entrega de obras se dio por tramos, en cuatro periodos distintos.

El Metro multó al consorcio chino por mil 500 millones de pesos por retrasos en las obras. En respuesta, CRRC interpuso un recurso en juzgados que hasta el momento se mantiene un litigio.