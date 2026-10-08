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Familiares de niños con cáncer denuncian a "Andy" y Amílcar ante FGR

Denuncia penal presentada ante la FGR señala presunta red de contratos irregulares y desabasto en hospitales.

Por El Universal

Octubre 08, 2026 01:38 p.m.
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Familiares de niños con cáncer denuncian a Andy y Amílcar ante FGR
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      Familiares de niños con cáncer presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal contra Andrés Manuel López Beltrán y Jorge Amílcar Olán Aparicio, por su presunta responsabilidad en el desabasto de medicamentos y de operar una red de contratos irregulares en el sector salud.

      Denuncia penal y acusaciones contra López Beltrán y Olán

      Israel Rivas Bastidas, vocero del Movimiento Nacional por la Salud de Niños con Cáncer, acusó al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y a su amigo de los delitos de genocidio, delincuencia organizada y homicidio culposo.

      "Estamos querellando y estamos denunciando jurídicamente a Andrés Manuel López Beltrán, más conocido como 'Andy' y Amílcar Olán Aparicio, quien funge, lo sabemos todos, como el prestanombres de muchas empresas, entre ellas Biomedix que se ha dedicado a que le den contratos millonarios en medicamentos. Unos fueron comprados a sobreprecio y por ahí no quiero decir el nombre de los médicos que lo dijeron hace algún tiempo, dudan de la calidad sobre todo de medicamentos oncológicos", indicó.

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      Pruebas y acusaciones sobre desabasto y corrupción

      Rivas Bastidas aseguró que cuenta con pruebas contra 'Andy' y sus prestanombres que se beneficiaron en la simulación de compra de medicamentos, que provocaron el desabasto en diferentes hospitales del país.

      "La Fiscalía General de la República lo sabe, que no se hagan tontos, ellos tienen la información. Se están protegiendo entre ellos. Es una ratería, se robaron el dinero de los medicamentos. Los hijos de Andrés Manuel López Obrador y sus prestanombres, ellos se los robaron", afirmó en entrevista.

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