Temen aguacateros de pérdidas millonarias

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Ziracuaretiro, Mich.- Los productores y empacadores de aguacate cumplen este viernes tres días sin corte ni exportación a Estados Unidos. El riesgo mayor es que la fruta que está almacenada no tarda en "tronarse", advierten los agricultores.

Luis Fernando Hernández Alfaro, productor de aguacate, platicó que desde la mañana del miércoles tuvieron que parar todo por las medidas que tomó Estados Unidos para su personal en Michoacán.

"Desconocemos a ciencia cierta lo que ocurrió, pero hay rumores de que volvió el problema de que hubo algún detalle de la delincuencia con gente de USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos)", comentó.

Reconoció que este es un duro golpe para el aguacate michoacano, ya que desde el año pasado enfrentan precios demasiado bajos, costos de insumos altísimos y, derivado de ello, producciones inestables.

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Explicó que en el caso del aguacate en huerta, puede aguantar hasta dos o tres semanas más, sin necesidad de cortar, aunado a que la lluvia ayuda mucho a conservarlo.

A lo anterior se suma el golpe a la economía de jornaleros, que viven al día, pues cobran según lo que cortan, además de los trabajadores de empaques, choferes y comerciantes.